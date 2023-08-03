Минюст внес НПО Wild Salmon Center в перечень нежелательных организаций

Генпрокуратура ранее отмечала, что организация продвигала проекты во вред российской экономике под предлогом охраны лосося

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило американскую неправительственную организацию Wild Salmon Center в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Wild Salmon Center (США)", - говорится в сообщении.

Организация включена в перечень "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 17 июля 2023 года"

18 июля Генпрокуратура РФ признала Wild Salmon Center нежелательной организацией. В ведомстве отмечали, что организация продвигала проекты во вред российской экономике под предлогом охраны лосося.