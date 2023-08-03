В Петербурге установят более 40 новых экоконтейнеров по сбору одежды

В 2023 году откроются новые секонд-хенды, сообщила директор благотворительного фонда "Лепта "Екатерина Максимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. В разных районах Петербурга к осени установят 48 новых экоконтейнеров для сбора одежды, обуви и игрушек. Один уже появился в обновленном дизайне на Варшавской улице. В следующем году откроются новые секонд-хенды, сообщила ТАСС в четверг директор благотворительного фонда "Лепта "Екатерина Максимова.

"Мы подавались на грантовый проект для поддержки по расширению контейнерной сети. Фонд президентских грантов нас поддержал и выделил средства для установки 48 новых ящиков. Первый контейнер из новой партии сегодня установили на Варшавской улице возле дома 19. Надеемся, это будет удобно для жильцов, поскольку контейнер расположен во дворе. До конца следующей недели будут расставлены контейнеры еще по 14 адресам, а к осени полностью завершим установку. Часть новых контейнеров возможно также разместим в Ленобласти", - сказала она.

По словам Максимовой, горожане и сами могут инициировать установку экоконтейнеров в своем дворе, для этого нужно оставить заявку на сайте проекта. На данный момент в Петербурге и области уже функционирует сеть из 250 контейнеров фонда "Лепта". В них можно сдать одежду, обувь, аксессуары, игрушки, книги и спортивное снаряжение. Также принимаются любые небьющиеся предметы домашнего обихода и декора. В прошлом году было собрано почти 2 тыс. тонн одежды.

Новым контейнерам обновили дизайн, теперь они синего цвета. Ящики будут располагаться только во дворах, а те, что сейчас находятся на остановках общественного транспорта, перенесут, поскольку у фонда закончилось разрешение.

"Остановка - это городская земля, и у нас заканчиваются разрешения, которые были выданы на три года. За это время произошли какие-то юридические изменения, и теперь нам уже не могут согласовать размещение ящика на городской земле, поэтому приходится переезжать, хотя понимаем, что для горожан это было очень удобно. Теперь будем продвигать карту контейнеров в интернете", - отметила Максимова.

Директор благотворительного фонда рассказала, что 90% собранных вещей обретают вторую жизнь. В переработку идет лишь небольшая часть - 10% хлопчатобумажной ткани с явными дефектами в виде дырок или невыводимых пятен, она отправляется на ветошь. Сортировкой вещей в фонде занимаются вручную, в месяц собирают порядка 200 тонн в зависимости от сезона.

Новая жизнь старых вещей

На сортировочной станции вещи маркируют по нескольким категориям: мусор, ветошь, для продажи и на благотворительность. Те, что пригодны для продажи, отправляются в магазины секонд-хендов "Лепта" и магазины TOLKOVO. В дальнейшем сеть планируют расширять, уже в следующем году откроются новые точки. По пятницам в магазинах организована бесплатная раздача одежды для нуждающихся, среди них пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью. В последнее время также много беженцев. По социальной карте люди раз в месяц могут получать до 2 кг вещей бесплатно.

В Тосно в прошлом году открылся "Дом добротворчества", здесь происходит апсайклинг вещей, к примеру, из них шьют концертные костюмы или лоскутные одеяла. Если подарить вещи вторую жизнь не удается, то ее отправляют на завод в Екатеринбург, где ветошь режут и упаковывают. Синтетические вещи, которые не пригодны для переработки, отправляют на полигоны. В фонде призывают не приобретать такую одежду, чтобы не поддерживать ее производство.