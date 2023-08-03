В рамках Московского урбанфорума молодые урбанисты представят свои проекты

По итогам мероприятий трека планируется формирование "Атласа решений для городского развития" и выработка дорожной карты для работы сообщества

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Молодые профессионалы в сфере урбанистики представят свои проекты и обменяются опытом в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023). Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры (МКА).

"АНО "Московский урбанистический форум" запускает молодежный трек в рамках деловой программы "Москва 2030. Город, устремленный в будущее". В 2023 году такой формат впервые станет частью работы Московского урбанистического форума. Он позволит объединить лучших молодых профессионалов в сфере урбанистики на одной площадке для презентации своих проектов и обмена опытом", - говорится в сообщении.

По итогам мероприятий трека планируется формирование "Атласа решений для городского развития" и выработка дорожной карты для постоянной работы сообщества молодых урбанистов на базе данного АНО. Партнерами мероприятия выступают Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы, архсовет столицы, Высшая школа урбанистики имени А. А. Высоковского, кафедра территориального развития имени В. Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, институт дизайна и урбанистики университета ИТМО.

"Требования к участникам. Возраст - от 20 до 35 лет. Наличие реализованного проекта, выполненного вне учебной деятельности и принятый заказчиком, (индивидуально или в команде) в рамках одного из пяти ключевых направлений: мобильность; умный город или Data Driven подход; устойчивая архитектура: сохранение, редевелопмент, интервенция; туризм и индустрия гостеприимства; креативные индустрии. География проекта: Россия", - уточнили в пресс-службе МКА.

Предварительную процедуру отбора проектов проводят аналитический центр МУФ и архсовет Москвы. Авторы лучших проектов будут приглашены к выступлению на питч-сессии молодежного трека. В рамках каждого из пяти направлений будет отобрано два-три проекта.

Далее отобранные членами жюри проекты будут вынесены на обсуждение участниками форсайт-сессии молодежного трека для определения лучших практик, которые в дальнейшем будут размещены в "Атласе решений для городского развития".

Кроме того, в рамках молодежного трека пройдет стратегическая сессия, участникам которой предстоит разработать дорожную карту по созданию и работе молодежного совета при АНО "МУФ".

"Для подачи заявки на участие в Молодежном треке Московского урбанистического форума необходимо подать заявку по форме. Срок подачи заявок по проектам - до 13 августа включительно. По всем возникающим вопросам можно обращаться к руководителю образовательных проектов АНО "МУФ" Лейсан Миназетдиновой, электронная почта education@mosurbanforum.ru. Регистрация на официальном сайте МУФ-2023 является обязательной", - заключили в Москомархитектуре.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.