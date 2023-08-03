Слуцкий предложил зачислять бойцов СВО в вузы по итогам дистанционных экзаменов вместо ЕГЭ

Лидер ЛДПР отметил, что многие бойцы СВО не могли поступить в вузы в рамках выделенной для них квоты в связи с тем, что находились в зоне проведения специальной военной операции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением рассмотреть возможность организации вступительных испытаний в вузы для участников специальной военной операции (СВО) в дистанционном формате вместо очной сдачи ЕГЭ. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Как отметил политик, многие бойцы СВО не могли поступить в вузы в рамках выделенной для них специальной квоты в связи с тем, что находились в зоне проведения специальной военной операции.

"Прошу Вас рассмотреть возможность организации вступительных испытаний для участников специальной военной операции в дистанционном (заочном) формате, а также продлить сроки приемной кампании в 2023 году для указанной категории граждан", - говорится в письме. Как уточнил ТАСС Слуцкий, предлагается дать бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, возможность сдать дистанционно вступительные испытания при поступлении в вуз в качестве альтернативы ЕГЭ.

Кроме того, собственные вступительные испытания вузов также предлагается проводить для участников СВО в дистанционном формате. "Мы обязаны поддержать наших ребят, создать им возможности для будущего развития, работы. Экзамены должны быть обстоятельными, но особыми. С учетом сложившейся ситуации" - добавил он.

В июне Дума приняла закон, по которому участники СВО и их дети, а также дети медработников, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, получили право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. А те, кто уже учится на платной основе, могут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.