На выставке "Православная Русь - к Дню народного единства" ожидают 300 тыс. посетителей

В задачи выставки входят популяризация отечественной истории и культуры, поощрение искусства фотографии и молодежного творчества, привлечение общественного внимания к объектам культурного наследия

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. посетителей ожидают на выставке-форуме "Православная Русь - к Дню народного единства", которая традиционно состоится в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы поддержит проведение XX выставки-форума "Православная Русь - к Дню народного единства". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Ожидается, что, как и в прошлые годы, выставку-форум посетят до 300 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства" является крупнейшим духовно-просветительским проектом Русской православной церкви, реализуемым при поддержке правительства Москвы и Минкультуры России.

"Основной целью мероприятия является содействие историческому просвещению и духовно-нравственному воспитанию граждан, прежде всего детей и молодежи. В задачи выставки входят популяризация отечественной истории и культуры, поощрение искусства фотографии и молодежного творчества, привлечение общественного внимания к историческим местам и объектам культурного наследия", - подчеркнули в мэрии.

В 2023 году, объявленном указом президента России Годом педагога и наставника, темой выставки станет "Роль учителя в истории России". По традиции мероприятие пройдет в ЦВЗ "Манеж".