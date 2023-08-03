Благоустройство улицы Чайковского в центре Клина планируют завершить к октябрю

После завершения работ этот участок образует единую прогулочную зону вместе с территорией отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона "Строитель"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Благоустройство центральной части города продолжается в Клину. Работы на улице Чайковского выполнены почти наполовину, их планируется завершить в конце сентября, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

"Идет второй этап благоустройства исторической части города Клин - улицы Чайковского. После завершения работ, в конце сентября, этот участок образует единую прогулочную зону вместе с территорией отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона "Строитель", которая была благоустроена ранее благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений", - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Как уточнили в ведомстве, работы ведутся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Протяженность участка, где проводится благоустройство, составляет 1,5 км.

"Здесь запланирована организация удобной для пешеходов территории, с полной заменой тротуарного покрытия, велодорожкой, современной системой уличного освещения и малыми архитектурными формами. Кроме того, в пойме реки Сестра будет организована зона отдыха с деревянным настилом, спуском и площадкой с беседкой на правом берегу, на левом - пирсом. Изюминкой территории станет наземный велопешеходный переход через реку Сестра", - добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что на территории идет устройство оснований дорожно-тропиночной сети, бортового камня, настилов, лестницы, пешеходного моста, плиточного покрытия, посевного газона. "Выполнены подготовительные работы по установке системы наружного освещения и видеонаблюдения. Идут работы по берегоукреплению", - заключили в министерстве.