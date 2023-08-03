В Ярославской области вручат 15,5 тыс. наборов первоклассника по губернаторской программе

Губернатор Михаил Евраев отметил, что такая мера социальной поддержки востребована в регионе

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Около 15,5 тыс. первоклассников из Ярославской области получат подарочные канцелярские наборы к 1 сентября по губернаторской программе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"К 1 сентября в рамках губернаторской программы "Подарок первокласснику" комплекты канцелярских принадлежностей получат 15,5 тыс. школьников Ярославской области. В набор первоклассника входят необходимые для учебы канцелярские принадлежности, упакованные в удобную сумку", - говорится в сообщении.

Как отмечает губернатор Ярославской области Михаил Евраев, такая мера социальной поддержки востребована в регионе.

"Подарки собирали внимательно и с заботой о наших будущих школьниках. Надеюсь, они им понравятся", - говорит Евраев, его слова приводит пресс-служба.

В сообщении уточняется, что в подарочный набор входят, в частности, пенал и письменные принадлежности, тетради, тренажер для постановки правильного письма, альбом, кисти и краски для рисования, доска для лепки, разноцветный пластилин, цветная бумага, настольный календарь.

По информации пресс-службы, в регионе действуют и другие меры поддержки школьников, такие как единовременная выплата в размере около 1,5 тыс. рублей для детей из малоимущих семей, выдаваемая в преддверии учебного года. В 2022 году ее получили более 4,5 тыс. школьников, говорится в сообщении.