Врачи в Видном спасли 55-летнего мужчину от ампутации ноги

По завершении антибактериальной терапии мужчина был выписан на амбулаторное лечение

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мужчина с жалобами на сильную боль и отек в правом колене поступил в Видновскую больницу, после проведенного обследования специалисты выявили у пациента в коленном суставе серозно-гнойную жидкость. Воспалительный процесс мог привести к гангрене с последующей ампутацией ноги, но специалисты приняли решение о проведении операции, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Мы выполнили артроскопическую санацию сустава через два небольших прокола в колене. Промыли полость коленного сустава большим количеством жидкости и при помощи специального инструмента убрали отложения фибрина - нити белка, которые откладываются на фоне воспаления. После операции пациент отметил значительное снижение болевого синдрома, наблюдалась положительная динамика, отек спал", - сказал заведующий первым хирургическим отделением больницы Константин Брагинский, чьи слова приводит пресс-служба.

По завершении антибактериальной терапии мужчина был выписан на амбулаторное лечение.