В Суоярви полностью восстановили водоснабжение

Без воды временно оставались около 180 домов

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Водоснабжение в городе Суоярви полностью восстановлено после отключения из-за грозы. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Суоярвского муниципального округа.

"Вода есть, электроэнергию восстанавливаем", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации Суоярвского муниципального округа, авария произошла в 13:30 мск из-за отключения электроэнергии на водозаборе. Без воды временно остались около 180 домов или 6 340 человек. Также свет отключался на улице Ленина.

Ранее ГУ МЧС по Карелии сообщало со ссылкой на региональный гидрометцентр, что утром и днем 3 августа в Карелии местами ожидаются ливни и грозы. Под действие неблагоприятного явления мог попасть и Суоярвский муниципальный округ.