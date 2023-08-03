В западных областях Украины демонтировали три советских памятника

В селах Долиняны и Угры Львовской области демонтировали памятники советским солдатам, а в поселке Ворохта Ивано-Франковской области снесли монумент "Родина-мать"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Три советских памятника демонтированы в западных областях Украины. Такие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, в селах Долиняны и Угры Львовской области демонтировали памятники советским солдатам, а в поселке Ворохта Ивано-Франковской области снесли монумент "Родина-мать".

Львовская областная военная администрация ранее сообщила, что с начала этого года в регионе снесли 123 памятника. Глава администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца текущего года.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда были изменены 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией.