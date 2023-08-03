3 августа, 16:17
Умерла Ирина Мирошниченко

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Президент России отметил, что актриса посвятила жизнь театру и творчеству

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил коллективу Московского художественного театра им. А. П. Чехова соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Народная артистка РСФСР умерла в четверг в возрасте 81 года.

"Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров - легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что память об актрисе навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей ее дарования. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМирошниченко, Ирина ПетровнаУмерла Ирина Мирошниченко
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