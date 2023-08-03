3 августа, 16:15

На востоке Москвы появится единая остановка для нескольких автобусных маршрутов

Изменения вступят в силу 5 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Единая остановка для трех автобусных маршрутов появится на востоке Москвы. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

"В районе Измайлово изменится расположение одной из остановок наземного общественного транспорта: остановка "7-я Парковая улица" для автобусов 257 в сторону метро "Первомайская" переносится за перекресток", - сказали в префектуре. Таким образом, автобусы, следующие маршрутом №257 будут останавливаться вместе с маршрутами т51 и 634. "Изменения вступят в силу 5 августа", - заметили в префектуре. 

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