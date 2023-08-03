В Москве обнаружили необычную краснокнижную орхидею

Этот вид орхидеи теневынослив, чаще всего она встречается в тенистых лесах и на влажных лугах, однако может расти и на открытых местах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Дремлик широколистный, занесенный в Красную книгу Москвы под пятой категорией редкости, зафиксировали в природно-историческом парке "Битцевский лес". Об этом сообщается в Тelegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В столице обнаружили необычную краснокнижную орхидею. Дремлик широколистный зафиксировали в природно-историческом парке "Битцевский лес". Растение занесено в Красную книгу Москвы под 5-й категорией редкости (восстановившиеся виды)", - говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства рассказали, что свое название растение получило за поникшие цветки. Этот вид орхидеи теневынослив, чаще всего она встречается в тенистых лесах и на влажных лугах, однако может расти и на открытых местах. Период цветения у дремлика наступает в возрасте около 10-11 лет, а весь жизненный цикл составляет не менее 30 лет. Цветы у растения зеленовато-лиловые со слабым медовым запахом.