3 августа, 17:00

В Астраханской области с 5 августа ожидается 42-градусная жара

Объявлено штормовое предупреждение

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о жаре свыше 40 градусов в Астраханской области с 5 по 7 августа распространила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Астраханского ЦГМС, днем с 5 по 7 августа на территории Астраханской области ожидается сильная жара плюс 40-42 градуса", - говорится в сообщении. Спасатели в связи с неблагоприятным температурным режимом призвали соблюдать меры безопасности: ограничить дневное пребывание на улице, чаще находиться в тени, надевать легкую светлую одежду и головной убор.

По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа на территории региона температура воздуха достигала плюс 35 градусов. 

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РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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