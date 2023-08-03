Противники УПЦ соорудили баррикаду на пути паломников, идущих из Волыни в Почаевскую лавру

По информации Ровненской епархии УПЦ, исполком поселкового совета запретил крестные ходы через территорию Демидовской общины

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали деревянными поддонами дорогу возле поселка Демидовка Ровненской области для паломников из Луцка, которые шли крестным ходом к Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом сообщили в пресс-службе Ровненской епархии УПЦ.

"Жители поселка Демидовка Ровенской области заблокировали дорогу деревянными поддонами, чтобы не пустить паломников из Волыни, которые шли крестным ходом в Почаевскую лавру", - говорится в сообщении. По информации епархии, исполком поселкового совета запретил крестные ходы через территорию Демидовской общины.

"Органы местного самоуправления таких полномочий не имеют, - прокомментировал ситуацию глава юридического отдела Ровненской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев. Отмечается, что среди людей, блокировавших дорогу, были священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В среду Союз православных журналистов сообщал, что паломников остановила полиция по причине перекрытия дорог противниками УПЦ. Несколько сотен верующих пытались пройти обходными дорогами, но везде натыкались на патрули радикалов. Власти предложили паломникам возвращаться автобусами обратно в Луцк или добираться в Почаев транспортом.

Крестный ход в Почаевскую лавру к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) ежегодно проводится уже около двух столетий. Однако в 2022 году местные власти и сторонники раскольнической ПЦУ уже пытались помешать шествию: блокировали дороги, запирали перед паломниками колодцы, закрывали продовольственные магазины, применяли против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. В этом году власти Хмельницкой и Винницкой областей прямо объявили запрет на проведение в июле-августе массовых религиозных мероприятий "за пределами культовых религиозных сооружений", объяснив это заботой "о безопасности".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.