В Петербурге 6 августа ограничат движение транспорта из-за полумарафона "Северная столица"

Старт забега на 10 км запланирован на 08:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Временные ограничения в движении транспорта будут введены в центре Петербурга 6 августа из-за полумарафона "Северная столица". Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В связи с проведением Санкт-Петербургского полумарафона "Северная столица" 6 августа вводятся временные ограничения в движении транспорта: с 00:00 до 23:59 - запрещается остановка транспортных средств на 40 участках дорог в центре Петербурга. С 04:00 до 16:00 - на 48 улицах вводится запрет на движение транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что запрет на движение не распространяется на общественный транспорт в период с 04:00 до 07:30 и с 14:00 до 16:00.

О полумарафоне "Северная столица"

Маршрут полумарафона и забега на 10 км проходит в один круг по историческому центру Петербурга. Участники пробегут возле главных исторических достопримечательностей города: Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора. Старт забега на 10 км запланирован на 08:30, спортсмены смогут также пробежать 21,1 км. Окончание полумарафона состоится в 12:30 на Дворцовой площади.