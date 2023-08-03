В ГД внесли законопроект о контроле инспекций за капремонтом многоквартирного дома

Инициатива обзывает жилищную инспекцию вести реестр протоколов общего собрания собственников, которые содержат решения о проведении капитального ремонта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обзывает жилищную инспекцию вести реестр протоколов общего собрания собственников в многоквартирном доме (МКД), касающихся принятия решения о проведении капитального ремонта. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект предполагает дополнить Жилищный кодекс РФ положением, согласно которому орган государственного жилищного надзора ведет в том числе "реестр протоколов общих собраний собственников помещений в МКД, содержащих решения о проведении капитального ремонта общего имущества".

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать контроль за использованием средств, которые находятся на специальных счетах", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.