3 августа, 17:30

"Кинопоиск" и ФМБА приурочили донорскую акцию к выходу второго сезона "Пищеблока"

Акция состоится 4 августа в Парке Горького

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Донорская акция Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и сервиса "Кинопоиск", приуроченная к выходу второго сезона мистического сериала "Пищеблок", пройдет в пятницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра крови ФМБА России.

"Акция пройдет уже завтра, 4 августа, в Парке Горького на площадке под Андреевским пешеходным мостом с 9:00 до 12:00 в мобильном комплексе заготовки крови. Медицинское сопровождение акции осуществит наша выездная бригада. Каждого донора ждут чай, печенье, зона для отдыха, а еще подарки от "Кинопоиска" и Службы крови", - говорится в сообщении.

Для участия в акции нужна предварительная регистрация. Доноров просят взять с собой паспорт и СНИЛС.

Участники акции также смогут вступить в федеральный регистр доноров костного мозга, уточнили в Центре крови.

В июне 2021 года Центр крови ФМБА России и "Кинопоиск" также проводили донорскую акцию. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню донора крови и выходу "Пищеблока", организовали на ВДНХ. 

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