3 августа, 17:31

В центре Саратова закрыли для купания пляж на новой набережной

В воде могут распространяться патогенные микроорганизмы из-за повышения температуры

САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Пляж на новой набережной в центре Саратова временно закрыли для купания, переведя в режим солярия. В воде могут распространяться патогенные микроорганизмы из-за повышения температуры, сообщила пресс-служба мэрии.

"В настоящее время наблюдается повышение температуры воды в Волге, в связи с чем возможно распространение патогенных микроорганизмов. В соответствии с рекомендациями управления Роспотребназдора по Саратовской области пляж переведен в режим солярия", - сообщили в администрации города.

Ранее в мэрии Саратова сообщали, что в городе безопасное купание обеспечено на двух муниципальных пляжах. Один - на новой набережной, другой - пляж "Городские пески" под мостом Саратов - Энгельс. Оба оборудованы спасательными постами, медицинскими пунктами и средствами спасения. Пляж на новой набережной, открытый в июле 2021 года, стал популярным местом отдыха у жителей. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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