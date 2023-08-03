Лесотехнический университет Петербурга договорился о сотрудничестве с вузами Африки

Планируется расширить взаимодействие в области лесного хозяйства, лесоклиматичеких проектов и образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова (СПбГЛТУ) будет сотрудничать с вузами двух стран Африки в области науки и образования. Планируется расширить взаимодействие в области лесного хозяйства, лесоклиматичеких проектов и образования, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГЛТУ.

Соответствующие соглашения были подписаны в продолжение работы, начатой на втором саммите Россия - Африка, который прошел в Петербурге 27-28 июля.

"3 августа 2023 года состоялась встреча представителей Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета с представителями Частного университета Ахмед Баба в Бамако, столице Мали, для подписания соглашения. Основной целью сотрудничества является совместная деятельность, направленная на повышение компетентности преподавателей и студентов двух университетов через реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских проектов", - отметил руководитель пресс-службы СПбГЛТУ Александр Чибидин.

Ранее также был подписан трехсторонний договор СПбГЛТУ с Национальной школой лесных водных ресурсов Камеруна и ООО "Цифровое пространство" по продвижению русского языка в Камеруне.

"Камерунские коллеги заинтересовались возможностью предоставить тематику дипломных работ студентам Института ландшафтной архитектуры на планирование озеленения территории Национальной школы лесных и водных ресурсов Камеруна. Также коллегам из Камеруна интересны совместные исследования в области использования геоинформационных систем в лесном хозяйстве, обмен семенами с Ботаническим садом СПбГЛТУ, подготовка на базе СПбГЛТУ квалифицированных специалистов для лесного хозяйства Камеруна. В том числе они могут поступить к нам в аспирантуру и защитить диссертацию", - отметила начальник управления международного сотрудничества СПбГЛТУ Светлана Терещенко.

В Лесотехническом университете подписали еще два соглашения о взаимодействии с вузами Мали: с Аграрным политехническим институтом и с Университетом Сегу. При обсуждении были достигнуты соглашения об организации мобильности, научно-исследовательской деятельности в рамках лесного сектора и об образовательных программах. В университете рассказали, что также была проведена встреча с первым секретарем посольства Танзании в России Мсели Мусса Грейсон, обсуждались возможности сотрудничества в сфере образования и научных исследований в области лесного сектора.

Об университете

CПбГЛТУ - старейший лесной вуз страны, история которого началась в 1803 году. На данный момент Лесотехнический университет осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов высшей квалификации для производственной, научной и научно-педагогической деятельности в области лесного хозяйства и лесной промышленности.