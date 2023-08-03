В Запорожской области выдали более 8 тыс. сертификатов на материнский капитал

В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах РФ семьям, в которых дети родились с 2007 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Более 8 тыс. сертификатов оформлено в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в отделении социального фонда России по Запорожской области

"8 257 сертификатов на материнский капитал оформил Социальный фонд родителям в Запорожской области", - заявили в пресс-службе.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах РФ семьям, в которых дети родились с 2007 года - с того момента, как эта программа начала действовать в других регионах страны.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года в России на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.