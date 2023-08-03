Захарова: журналистам ЕС пора обратить внимание на высокий уровень коррупции на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что эта ситуация заслуживает стать темой журналистского расследования

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Запредельный уровень коррупции на Украине давно заслуживает стать темой расследования журналистов из стран Евросоюза. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Коррупция на Украине давно заслуживает того, чтобы стать особой темой для еэсовских журналистов, обычно столь охочих до проведения разного рода "горячих" журналистских расследований. Или западные "акулы пера" теперь работают исключительно по команде сверху?", - отметила дипломат.

"Запредельный уровень коррупции на Украине - "секрет Полишинеля". Понятно, что по мере дальнейшего накачивания киевского режима финансовыми средствами недовольство западных спонсоров Украины неспособностью ее властей хоть как-то ограничить разворовывание получаемых средств будет только нарастать", - подчеркивается в комментарии.

Захарова также обратила внимание на данные Еврокомиссии, согласно которым по состоянию на июль объем ассигнований, обещанных Украине со стороны ЕС, его стран-членов, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, уже составил порядка €76 млрд . "Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают очередную плохую комедию. Украина делает вид, что борется с коррупцией. Брюссель делает вид, что верит в способность киевского режима рано или поздно положить ей конец, при этом старательно не замечая, что [президент Украины Владимир] Зеленский использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов, а отнюдь не для искоренения этого бича нынешней украинской государственности в принципе", - добавила она.

По оценкам экспертов, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", однако являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление было сделано на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.