В школах Горловки занятия будут проводиться третий год подряд в заочной форме

Причиной являются украинские обстрелы

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 3 августа. /ТАСС/. Школьники Горловки в ДНР не смогут в очередном учебном году вернуться к очной форме обучения из-за обстрелов украинских войск. Об этом сообщил ТАСС глава города Иван Приходько после церемонии открытия памятника командиру дивизиона Донбасса, Герою России Ольге "Корса" Качуре.

"До начала учебного года осталось меньше месяца, Горловка продолжает подвергаться обстрелам. Мы не готовы выводить детей на очную форму обучения. Это большая трагедия для детей, которые практически три года не обучаются - началось все из-за пандемии. Выхода из этой ситуации практически нет, возить их невозможно, потому что это их собирать и подвергать опасности обстрелу. Поэтому единственная форма, которая остается на данный момент, - заочная", - сказал Приходько.

Он добавил, что отвозить детей в другие районы также небезопасно. "У нас нет других районов, которые не подвергаются обстрелам. И даже если возить в более спокойные районы, Амвросиевский или Шахтерский районы, - это подвергать опасности при движении автобуса", - указал глава города.

Горловка является подшефным городом Кемеровской области. Ранее губернатор региона Сергей Цивилев сообщал, что область организовала отдых 1 тыс. школьников из Горловки в лагерях на черноморском побережье Краснодарского края, еще 100 были приглашены на лето в Кузбасс.