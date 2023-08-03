В Петербурге восстановят все фонтаны до конца 2024 года

До 1 сентября 2023 года планируется открыть шесть фонтанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют восстановить и реконструировать все городские фонтаны до конца 2024 года. До 1 сентября 2023 года планируется открыть шесть фонтанов, сообщил в ходе прямой линии вице-губернатор Сергей Дрегваль.

"В этом году мы открыли пять фонтанов после реконструкции и ремонта и еще шесть откроем до 1 сентября. До конца 2024 года все фонтаны будут реконструированы", - сказал он.

Планируется открыть два фонтана во дворе дома 51 по Литейному проспекту.

Всего в хозяйственном ведении "Водоканала" находится 112 фонтанных сооружений.

В 2022 году было восстановлено 10 фонтанов: на Английском проспекте, на улице Щербакова, обновлены фонтан на проспектах Большевиков и Стачек, в Колпино, в саду Сан-Галли, на 5-й и 8-й линиях В.О., в сквере Товстоногова, на улице Пинегина.