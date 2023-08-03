Президент Чехии нарушил правила дорожного движения и принес извинения общественности

Петр Павел ехал по городу на мотоцикле без шлема

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел, который является большим поклонником мотоспорта, нарушил правила дорожного движения, не надев шлем при езде на мотоцикле. Это зафиксировал на видео очевидец, предоставивший снятые кадры телеканалу CNN Prima NEWS.

Президент ехал на мотоцикле в городе Ртыне-в-Подкрконоши на севере республики. Местные жители, ставшие свидетелями произошедшего, были удивлены, почему президент ездит без шлема, ношение которого в Чехии обязательно.

Между тем Павел, обладающий как глава государства юридической неприкосновенностью, сразу же признал свою оплошность и заявил, что направит на благотворительность гораздо более значимую сумму, чем размер максимально предусмотренного правилами штрафа. Он также извинился перед общественностью за свой проступок.

"Признаю свою ошибку и приношу извинения за явное нарушение правил дорожного движения. Я всю жизнь соблюдал меры безопасности при езде на мотоцикле, начиная от шлемов, одежды с накладками и заканчивая жилетами с подушками безопасности. В этом случае я ехал на заправку, чтобы подкачать шины. Речь шла о расстоянии в 1,5 км. Это было глупо. Понимаю, что президент должен служить примером в соблюдении правил", - написал глава государства на своей странице в соцсети Х ("Икс", ранее Twitter).