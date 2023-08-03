Светову грозит штраф до 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента

Такой же штраф может быть назначен бывшему игроку телешоу "Что? Где? Когда?" Ровшану Аскерову

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Лидеру организации "Гражданское общество", активисту Либертарианской партии Михаилу Светову и бывшему игроку телешоу "Что? Где? Когда?" Ровшану Аскерову грозят штрафы на сумму до 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Савеловском суде Москвы, куда поступили соответствующие протоколы об административных правонарушениях.

"В суд поступили протоколы, составленные по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении Светова М. В. и Аскерова Р. Э. О.", - сказали в суде. Судебное заседание по обоим протоколам назначено на 30 августа. По закону за это правонарушение гражданам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Светов был включен Минюстом РФ в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. В настоящее время он находится за пределами России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении него по статье о реабилитации нацизма. Основанием стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере.

Аскеров был признан иноагеном в декабре 2022 года. В отношении него также расследует дело о реабилитации нацизма. Следствием установлено, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Аскеров находится в федеральном розыске.