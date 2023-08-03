Костромская область закупила дополнительную партию вакцины от кори

В регион поступят 5 200 доз от кори и паротита, а также 11 210 доз от кори, паротита и краснухи

КОСТРОМА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Костромской области закупили дополнительно более 16 тыс. доз комбинированной вакцины от кори, также в регион поступит моновакцина для контактировавших с заболевшими. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

"Осенью в Костромскую область поступят 5 200 доз от кори и паротита, а также 11 210 доз от кори, паротита и краснухи. Вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями, которые организуют вакцинацию населения. Также будет закуплена дополнительная партия моновакцины для иммунизации всех граждан, которые возможно контактировали с заболевшим", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в медицинских учреждениях региона есть необходимое количество вакцины от кори. Для иммунизации взрослых и детей сформирован большой запас моновакцины.

За семь месяцев 2023 года прививки в регионе получили более 10,2 тыс. человек. Также ревакцинацию в этом году прошли более 10 тыс. жителей Костромской области. Сделать профилактическую прививку от кори можно в медицинской организации по месту жительства.

31 июля в Костромской области был выявлен очаг кори, госпитализированы пять жителей Буйского района. Диагноз по результатам лабораторного анализа подтвердился у одного пациента, остальные пробы находятся в работе в специализированной лаборатории в Нижнем Новгороде.