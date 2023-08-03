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Между Нижним Новгородом и Москвой планируют запустить двухэтажный скоростной поезд

Состав сможет развивать скорость до 160 км/ч

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Спрос пассажиров на билеты на скоростные поезда, следующие по маршруту Нижний Новгород - Москва, не удается полностью удовлетворить. Чтобы решить этот вопрос, рассматривается возможность запуска двухэтажного поезда в 2024 году, сообщил ТАСС начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергей Дорофеевский.

"Мы видим ту проблему, которая есть. Несмотря на то, что мы ввели дополнительные "Ласточки", у нас вместо одинарных стали 10-вагонные ходить, к сожалению, мы полностью на 100% удовлетворить спрос пассажира не можем. <…> Федеральная пассажирская компания выдала технические условия на изготовление вагонов двухэтажных для того, чтобы они в скоростном режиме курсировали между Нижним Новгородом и Москвой", - сказал Дорофеевский.

Он отметил, что поезд планируют запустить в 2024 году. Состав сможет развивать скорость до 160 км/ч.

"Я считаю, что у нас сегодня, конечно, существует [проблема], потому что в час пик у нас иногда не хватает билетов", - отметил начальник ГЖД. 

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