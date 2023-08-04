Российский экологический оператор назвал регионы-лидеры по состоянию мусорных полигонов

С помощью беспилотников было выявлено более 3 тыс. нарушений на 496 площадках

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мусорные полигоны в Смоленской, Московской, Нижегородской и Астраханской областях находятся в наилучшем состоянии, что показала их оцифровка с помощью беспилотников. Всего Российский экологический оператор (РЭО) провел в 2022 году облеты в 62 регионах, заявил журналистам заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин.

"В 2022 мы провели облеты в 62 регионах, в результате оцифровали 496 полигонов твердых коммунальных отходов, что позволило оценить их остаточную вместимость. Кроме того, было выявлено более 3 тыс. нарушений. Меньше всего нарушений мы выявили, либо их вообще не было, в Смоленской, Московской, Нижегородской, Астраханской областях", - сказал Макрушин.

По его словам, чтобы создать цифровую модель полигона, беспилотник оснащают фотокамерой и лидаром - прибором лазерного сканирования, с помощью которого делаются измерения.

"Цифровые двойники еще 100 полигонов будут созданы в 2023 году. Облеты пройдут на тех полигонах, которые не были охвачены в 2022 году, также будет предложено отдельным полигонам, на которых было зафиксировано наибольшее количество нарушений, провести повторные облеты с целью определения динамики их устранения", - добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.