В Карелии при исследованиях новых проб не обнаружили птичий грипп

Первые пробы, в которых был обнаружен вирус, изучат снова

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили птичий грипп при исследовании новых проб, взятых в Петрозаводске. Первые пробы, в которых ранее был обнаружен вирус, отправляли на повторное исследование, сообщила пресс-служба министерства сельского и рыбного хозяйства региона по итогам заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

"Результаты лабораторных исследований на грипп птиц новых проб показали отсутствие в них вируса. Начальник отдела ветеринарного надзора по Карелии, Коми и Ненецкому автономному округу Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Редин отметил, что первая проба, показавшая наличие вируса, повторно отправлена в лабораторию для исследования", - сказано в сообщении.

По итогам заседания комиссии городской администрации и администрации Прионежского района решено в кратчайшие сроки пересчитать домашнюю птицу и направить информацию в республиканский центр ветеринарии и консультирования (РЦВК), а также пресекать незаконную торговлю животными и продукцией животноводства на стихийных рынках и других несанкционированных местах торговли. Минприроды Карелии рекомендовали организовать рейды в охотугодья на поиски павшей дикой и синатропной птицы.

Министерству сельского и рыбного хозяйства региона поручили организовать проведение обследований личных подсобных хозяйств с домашней птицей для клинического осмотра и отбора проб в угрожаемой зоне и в зоне наблюдения. Также им необходимо бесплатно привить от высокопатогенного гриппа птиц в хозяйствах, входящих в состав угрожаемой зоны (5 км от эпизоотического очага).

О первом случае выявления птичьего гриппа в Карелии сообщили в четверг. РНК вируса гриппа А обнаружили в помете утки на берегу реки Неглинки в парке 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске. Биологический материал для исследований взяли в рамках мониторинга, который ежегодно проводит Североморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. По словам начальника РЦВК Оксаны Зайцевой, в очаге провели все необходимые противоэпизоотические мероприятия.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.