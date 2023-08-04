В Подмосковьее пройдет гастрономический фестиваль

На нем представят свою продукцию более 350 фермеров из 49 регионов страны

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 350 фермеров из 49 регионов России представят свою продукцию на гастрономическом фестивале фермерской продукции на территории Истринской сыроварни Олега Сироты в городском округе Истра Московской области. Посетить площадку и приобрести товары можно будет до 6 августа включительно, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"С 4 по 6 августа в деревне Дубровское городского округа Истра пройдет большой гастрономический фестиваль фермерской продукции, который объединит 350 фермеров более чем из 49 регионов страны, а также представителей 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, на фестиваль приедут производители из Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Поясняется, что на площадке фестиваля для детей подготовили массу развлечений. Так, для юных посетителей будут организованы батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла, аквагрим, катание на лошадях. Также будет открыта мини-ферма, где можно познакомиться с животными сыроварни.

Кроме того, на фестивале организуют пункты приема пластиковых крышек, которые после отправят на переработку, а вырученные от сдачи пластика средства пойдут на благотворительность. Также будет работать пункт приема одежды - проект для всех нуждающихся. В Истру приедет и фонд помощи собакам "Храбрые сердцем" - каждый желающий сможет приобрести сувенирную продукцию с изображениями кавказских овчарок или поддержать фонд денежным переводом.

Для посетителей фестиваля будет организован трансфер. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, автобусы "Мострансавто" будут бесплатно перевозить пассажиров в режиме шаттлов от ж/д станции Новоиерусалимская и ж/д станции Истра до площадки фестиваля и обратно. Трансфер будет работать с 09:00 до 21:00.