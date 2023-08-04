Большинство опрошенных французов обеспокоены безопасностью на ОИ-2024 в Париже

Кроме того, наплыв туристов 50% жителей Франции считают в целом плюсом для страны, тогда как 49% недовольны такой перспективой

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Жители Франции в целом равнодушно или скептически настроены в отношении предстоящих Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году. Согласно опросу компании Elabe, большинство респондентов опасаются проблем с безопасностью и транспортом, с которыми могут столкнуться в период Игр.

20% из 1 тыс. опрошенных признались, что "полны энтузиазма" по поводу предстоящего спортивного события. 48% заявили, что им все равно, а 32% подчеркнули, что настроены скептически. Причем среди именно жителей французской столицы, где пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, пессимистические настроения преобладают в 40% ответов.

Наибольшие, по мнению парижан, проблемы их ждут с транспортом: 67% считают, что странане будет готова принять огромный поток гостей в столицу. Если говорить о результатах по всей Франции, то обеспокоенность транспортными проблемами находится лишь на втором месте (58%), тогда как главные опасения связаны с обеспечением безопасности (63%). Наплыв туристов 50% считают в целом плюсом для страны, тогда как 49%, напротив, недовольны этой перспективой

Уже имеющееся недовольство нынешним положением дел в транспортной сфере столичного региона и других принимающих городов лишь способствует росту скептицизма, отмечается в комментарии Института Монтеня к данному исследованию. "Людям не дают покоя неприятные воспоминания об инцидентах во время финала Лиги чемпионов 2022 года на стадионе "Стад де Франс". Скептицизм населения, который более выражен в Парижском регионе, несомненно, объясняется повышенным осознанием трудностей передвижения, напряженностью на рынке жилья и опасением, что во время проведения мероприятий их образ жизни будет нарушен", - сказал глава отдела экономических проектов Института Монтеня Рафаэль Таванти Гезимиан.

И если 64% граждан уверены, что все олимпийские объекты будут сданы в срок, большинство сомневаются, что увидят их где-то, кроме как в телевизоре: по мнению 73%, стоимость билетов чересчур высокая, лишь 9% считают, что малообеспеченным гражданам оценить соревнования вживую позволят предложения по льготным тарифам. Кроме того, 68% опрошенных сказали, что стоимость организации Игр слишком высокая (в марте 2023 года сообщалось о €8,8 млрд без учета расходов на безопасность), 48% указывают на слишком большое влияние этого события на окружающую среду.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Игр должна состояться на реке Сена, по которой национальные команды проплывут через центр Парижа на судах. Ожидается, что вдоль набережных смогут расположиться до 600 тыс. зрителей. За порядком на улицах французской столицы в этот день будут следить 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов.