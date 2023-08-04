"Известия": объединение пассажиров требует убрать свалки от аэропортов из-за ЧП с птицами

Такое соседство создает потенциал для возникновения авиаинцидентов и несет угрозу жизни, уверены в профессиональном сообществе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) и Международная ассоциация аэропортов направили обращения правительству России с просьбой прекратить действие постановления, позволяющего работу свалок в диаметре 15 км у аэропортов, или внести в него корректировки. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на оба письма.

Речь идет о постановлении № 78 от 24 января 2023 года. Согласно нему, предельно допустимая дистанция от аэропортов до свалок и мусороперерабатывающих предприятий уменьшилась с 15 до 10 км, а в некоторых случаях и до 7,5 км. Также, по информации Росавиации, растет количество столкновений самолетов с птицами. Учитывая эти факторы, ООП обратилось к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой упразднить документ.

"Профессиональное сообщество и граждане выступают против этой инициативы. Она создает потенциал для возникновения авиаинцидентов и несет угрозу жизни пассажиров", - следует из текста обращения ООП.

В Минприроды и пресс-службе Российского экологического оператора "Известиям" уточнили, что свалки внутри установленных границ были и ранее, работая легально. Так, внутри 15-километровой зоны от аэропорта оказалось значительное количество объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они многие годы эксплуатируются и включены в территориальные схемы обращения с мусором, пояснили в Минприроды. При этом правительство обязало собственников свалок до 1 сентября 2024 года пройти орнитологические исследования, которые бы могли подтвердить, что эти полигоны не привлекают птиц и имеют устройства для их отпугивания.

В Минприроды также подчеркнули, что специалисты соответствующей квалификации в России есть. Переходный период до 1 сентября 2024 года позволит привлечь их к работе.