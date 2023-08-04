Горноспасатели МЧС за полгода спасли 2 тыс. шахтеров

За этот же период специалисты оказали на месте медицинскую помощь более 4 тыс. раз, ликвидировали 20 аварий и провели более 20 тыс. профилактических обследований предприятий

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Горноспасатели МЧС России спасли 2 тыс. человек за первое полугодие 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За полгода военизированными горноспасательными частями МЧС России спасено 2 тыс. человек. Это в два с половиной раза больше по сравнению первым полугодием прошлого года", - сказали в ведомстве.

"Более 4 тыс. раз специалисты оказали медицинскую помощь на месте, из них в 26 случаях - непосредственно под землей", - цитируют в пресс-службе главу МЧС Александра Куренкова.

За это же время горноспасатели ликвидировали 20 аварий и провели более 20 тыс. профилактических обследований предприятий.

Среди объектов, за безопасностью которых следят горноспасатели, - строящийся южный тоннельный водовод в Крыму. Его протяженность составляет почти 5 км, он проходит сквозь скалы. Накануне спасатели провели там учения.

"По легенде учений, рабочие были застигнуты врасплох продуктами загазирования и не все смогли эвакуироваться в безопасное место. Чтобы оказать помощь условно пострадавшему, до него еще нужно было добраться. В учении задействовалась вспомогательная горноспасательная команда объекта и отделение ВГСЧ города Севастополя", - добавили в МЧС.