На Камчатке появилась несанкционированная свалка выпотрошенного лосося

Как сообщил зампредседателя правительства региона Роман Василевский, власти инициировали проверку и намерены судиться с виновником

ТАСС, 4 августа. Неизвестное предприятие в Соболевском районе на Камчатке незаконно выбросило тонны выпотрошенного лосося. Краевые власти инициировали проверку и намерены судиться с виновником, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.

"Мы будем выходить в суд, привлекать определенных граждан, которые нарушили природоохранное законодательство, в случае если это входит в компетенцию Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. Если нет, то передаем эти материалы коллегам. В первую очередь специалистам Россельхознадзора", - рассказал спикер.

По информации краевых властей, 4 августа в Соболевский район должен прибыть инспектор экологического надзора. Он соберет все необходимые данные для дальнейшего разбирательства. В это же время, по поручению Василевского, свою проверку ведут муниципальные власти. Точный объем выброшенной рыбы пока не установлен.

5 августа в район отправится оперативная группа для установления виновника. Власти уверены, что вычислить предприятие, нарушившее закон, будет несложно.