Аренда жилья для туристов в странах ближнего зарубежья летом подорожала на 52%

Дороже всего посуточная аренда оказалась в Армении, увеличившись на 66% за год

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Посуточная аренда жилья в странах ближнего зарубежья летом 2023 года подорожала на 52%, до 4,38 тыс. рублей за ночь, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По числу поездок у российских туристов лидируют Беларусь, Абхазия и Грузия, сообщил ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Средняя стоимость аренды жилья в странах ближнего зарубежья этим летом составляет 4 380 рублей за сутки, что на 52% больше, чем было прошлым летом. Для сравнения, посуточная аренда в России этим летом стоит в среднем 3 910 рублей (+15%) за год", - сказал собеседник агентства.

По данным аналитиков сервиса, дороже всего посуточная аренда этим летом стоит в Армении - 5 520 рублей за сутки. За год средняя цена здесь выросла на 66%. В Узбекистане средняя стоимость аренды составляет 4 490 рублей за сутки (+29%), Беларуси - 4 220 рублей (+35%), Абхазии - 4 160 рублей за сутки (+31%), Азербайджане - 3 860 рублей (+68%), Грузии - 3 740 рублей (+58%), Казахстане - 3 640 рублей (+104%), Киргизии - 3 520 рублей за сутки (+85%).

Отмечается, что в Беларусь и Киргизию российские туристы ездят в среднем на три дня, Узбекистан и Казахстан - на четыре дня, в Армению - на пять дней. Самые длительные поездки россияне совершают в Грузию и Абхазию - на 7-8 дней.

Больше всего на аренду туристы тратят за поездку в Абхазии - 33 610 рублей. За год траты увеличились на 36%. В Азербайджане и Армении россияне тратят 27 900 рублей (+ 61% и 10% соответственно), в Грузии - 24 600 рублей (+57%), Узбекистане - 17 500 рублей (+33%), Казахстане - 14 200 рублей (+82%), Киргизии - 11 900 рублей (+86%).

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Наибольший спрос у российских туристов этим летом приходится на Беларусь - доля составляет 55,1% от общего числа бронирований среди стран ближнего зарубежья, уточнили в "Суточно.ру". На втором месте - Абхазия с долей 24,9% на третьем - Грузия с долей 11,4%. На Казахстан приходится 3,8% бронирований, Армению - 2,7%, Азербайджан - 1,1%, Киргизию - 0,6%, Узбекистан - 0,4%.

"По сравнению с прошлым годом у россиян сильно вырос спрос на Казахстан и Узбекистан. Также заметно увеличилось число бронирований в Армении и Азербайджане. Это связано с тем, что путешественники начали открывать для себя новые направления", - рассказал Кузнецов.