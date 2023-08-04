4 августа, 03:34

На Камчатке на реке Оссоре зафиксировали самый массовый за десятилетие нерестовый подход

Как сообщил глава Карагинского района Владислав Гаврилов, в последний раз такое количество рыбы заходило в двухтысячных годах

ТАСС, 4 августа. Массовый нерестовый подход лососевых зафиксирован в реке Оссоре на территории Карагинского района на Камчатке. В последний раз такое количество рыбы заходило туда в двухтысячных годах, сообщил ТАСС глава муниципалитета Владислав Гаврилов.

"Цикл 10-15 лет. Это (подобный массовый подход лосося - прим. ТАСС) было в двухтысячных, это было в девяностых [годах]. <...> Такие подходы будут еще через 10-15 лет, если за эти 10 лет в природе ничего не изменится", - рассказал собеседник агентства.

Сам глава муниципалитета назвал подход лосося этого года "сумасшедшим".

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, что река Оссора буквально переполнена лососем. Рыбы настолько много, что ее, не глядя, можно собирать руками. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
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