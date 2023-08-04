В Новосибирске на новой ледовой арене планируют провести форум по развитию хоккея

На мероприятие пригласят участников из других субъектов РФ

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют в 2024 году провести на новой ледовой арене форум, посвященный развитию хоккея. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея", - сказал министр.

По словам Ахапова, трансформация арены под проведение мероприятий происходит за 6-8 часов. "Она позволяет проводить очень масштабные мероприятия, не только концертные, но и образовательные", - сказал министр, пояснив, что на форум планируется пригласить участников из других субъектов РФ.

Как сообщалось ранее, первым официальным матчем на "Сибирь-Арене" станет встреча юниорских сборных России и Белоруссии по хоккею, которая пройдет 13 августа.

Открытие спортивного объекта станет продолжением Дня физкультурника, который в России отмечается каждую вторую субботу августа. С 12:00 по местному времени (08:00 мск) на прилегающей к арене территории будет организована концертная программа. Церемония открытия начнется красочным шоу и продолжится матчем между сборными.

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в 2022 году Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований из-за ситуации на Украине. Планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно, что сроки ввода объекта перенесены на декабрь 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.