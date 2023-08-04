На Камчатке два местных рыбозавода устроили несанкционированную свалку рыбы

Речь идет о Соболевском районе

ТАСС, 4 августа. Власти Камчатского края и правоохранительные органы предварительно установили виновных в создании несанкционированной свалки рыбы в Соболевском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатки. Речь идет сразу о двух местных рыбозаводах.

"Обследование территории будет проводиться комплексно и не только в том месте, где зафиксирована свалка. Будут осмотрены территории, которые прилегают к другим заводам, и места возможного браконьерского промысла. Все точки будут сфотографированы с привязкой к территориям, также будут отмечены координаты. На сегодня мы точно знаем, что два завода, расположенных в Соболевском районе, нарушили законодательство", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Уточняется, что оперативная группа собирает доказательную базу для передачи в суд. Сейчас в правительстве региона прорабатывается вопрос по обеспечению безопасности группы, которая расследует происшествие. На месте несанкционированной свалки находится большое количество медведей, пришедших на запах гниющей рыбы, поэтому все участники расследования будут обеспечены средствами защиты.

Ранее краевые власти инициировали проверку по факту обнаружения свалки рыбы и рыбных отходов в Соболевском районе Камчатки. В это же время свою проверку ведут муниципальные власти. Точный объем выброшенной рыбы пока не установлен.