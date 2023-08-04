В ЦДМ на Лубянке пройдет фестиваль "Путешествие в страну знаний"

Также в Центральном детском магазине проведут ярмарку, посвященную новому учебному году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тематический фестиваль "Путешествие в страну знаний" и ярмарка, приуроченная к подготовке к школе, пройдут в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве с 5 августа по 10 сентября. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе магазина.

"С 5 августа по 10 сентября 2023 года в Центральном детском магазине на Лубянке пройдут фестиваль "Путешествие в страну знаний" и ярмарка, посвященная новому учебному году. Впервые главный атриум ЦДМ украшен масштабными арт-объектами в форме книг. Гостей ждет большой ассортимент школьных товаров и обширная программа: творческие мастер-классы, интерактивные спектакли, открытые встречи с детскими писателями и тематические экскурсии", - сказали в пресс-службе.

Так, в рамках фестиваля в главном атриуме установили масштабные арт-объекты. В центре магазина расположилась 10-метровая композиция в виде стопки старинных книг, на вершине которой сидит ученый филин с указкой, в шапочке выпускника и очках. Под куполом атриума появились подвесные декорации - гигантские корабли из учебников с названиями "Увлекательная наука" и "Страна знаний". Рядом с ними размещены "летающие книги" - объемные декорации в виде томов с произведениями путешественников Ивана Крузенштерна и Христофора Колумба. Дополняют подвесные композиции фигуры в виде зверей на качелях.

"В этом году мы открыли в главном атриуме ЦДМ новую тематическую площадку, посвященную подготовке к школе. Специально для этой зоны мы изготовили уникальные арт-объекты в форме книг - символов мудрости и знаний. <...> Новая площадка объединяет красочные декорации, яркие фотозоны и школьную ярмарку с широким ассортиментом товаров для учебы. Особое внимание мы уделили фестивальной программе, которая включает серию бесплатных познавательных и развлекательных мероприятий. Мы сделали все, чтобы традиционная подготовка к школе была интересной и комфортной как для детей, так и для родителей", - привели в тексте слова генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

В пресс-службе отметили, что главной фестивальной площадкой станет игровая зона "Главного Детского Клуба" на 4 этаже ЦДМ. Здесь по выходным дням с 15:00 до 17:00 будут проходить тематические спектакли и мастер-классы, посвященные подготовке к школе. Гостей ждут выступления ведущих театральных коллективов, которые покажут свои программы в концепции обучающего развлечения: "Великие путешественники", "Козленок, который умел считать до десяти", "Сказочные стихи" и многие другие. В рамках фестиваля также пройдет серия творческих мастер-классов, на которых дети познакомятся с принципами анимации и изучат технику создания мультфильмов. Также гостей ждут встречи с писателями.

Поясняется, что на школьной ярмарке можно будет приобрести рюкзаки, мешки для обуви, наборы для творчества, пеналы, тетради и другие канцелярские принадлежности. Кроме того, покупатели смогут принять участие в акции "Собери ребенка в школу за 5 000 рублей", по условиям которой на ярмарке можно выбрать 35 товаров для учебы. Вход на фестиваль и ярмарку свободный.