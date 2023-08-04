На МЦД-1 c 5 до 7 августа увеличат интервалы движения поездов

Изменения в расписании связаны со строительством ТПУ "Лианозово"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-1 в Москве в выходные из-за строительства ТПУ "Лианозово", сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"С 3:00 5 августа до 3:00 7 августа на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов для строительства ТПУ "Лианозово", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть поездов будет отменена, часть - проследует с отменой остановок, а интервалы движения будут частично увеличены до 1,5 часов. Кроме того, значительно будут увеличены интервалы движения "Аэроэкспрессов" в Шереметьево, большая часть рейсов будет отменена.

В субботу и воскресенье по очереди будут закрыты пути на участке от Бескудниково до Лобни, поэтому поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме.