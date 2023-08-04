В Казахстане предложили сделать похищение невест уголовно наказуемым

Такая статья уже имеется в уголовных законодательствах Киргизии, Туркмении и Узбекистана

АСТАНА, 4 августа. /ТАСС/. Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предлагает ввести в уголовный кодекс отдельную статью, предполагающую наказание за похищение невест. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Офис обращает внимание, что такая статья уже имеется в уголовных законодательствах Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

"В настоящее время офисом омбудсмена рассматривается возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы. Кроме того, уполномоченным уже направлено предложение о введении в уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 "Похищение лица с целью заключения брака", которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Генеральная прокуратура поддержала предложение омбудсмена, поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности.

"Только за последние 2,5 года в нашей стране домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зафиксировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 837 случаев среднего вреда здоровью. Более 37 тыс. лиц привлечены к разным видам ответственности. Основными причинами бытового насилия являются социально-экономические факторы и существующие в обществе гендерные стереотипы", - пояснили в офисе уполномоченного по правам человека.

Там также указали, что девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся в последующем жертвами насилия со стороны своих партнеров. "Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение. Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в нашей стране, особенно в южных регионах. В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды", - констатировали в пресс-службе.