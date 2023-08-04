В Москве реконструируют участок дороги от Костромской улицы до Лианозовского проезда

Протяженность реконструируемого участка превысит 6 тыс. м

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Проект планировки участка улично-дорожной сети от Костромской улицы до Лианозовского проезда одобрили в Москве, предусмотрено строительство новых и реконструкция существующих участков. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Протяженность реконструируемого участка улично-дорожной сети составит 6 885 метров. Предусмотрена как реконструкция участков, так и строительство новых. Запроектированы эстакады, новые проезды, съезды с Алтуфьевского шоссе, строительство внеуличного пешеходного перехода. Также будут установлены новые светофоры и созданы другие объекты дорожной инфраструктуры", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Поясняется, что одобрен проект планировки участка улично-дорожной сети от Костромской улицы до Лианозовского проезда. В частности, работы затронут Илимскую улицу, Путевой проезд, Керамический проезд и другие участки дорожной сети.