Рейс Red Wings из Екатеринбурга в Астану задержали более чем на 11 часов

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, вылета ожидают 86 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Авиарейс компании Red Wings из Екатеринбурга в Астану задержан в аэропорту вылета более чем на 11 часов. Самолет должен был вылететь в пятницу, в 05:55 (03:55 мск), сейчас выполнение рейса планируется в 16:35 (14:35 мск), сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"4 августа в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса RWZ-697 по маршруту Екатеринбург - Астана авиакомпании RED WINGS. Время вылета по расписанию - 05:55 (03:55 мск) 4 августа. Планируемое время вылета - 16:35 (14:35 мск) 4 августа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на рейс ожидается 86 пассажиров. Их уведомили о задержке рейса заранее, прибывшие в аэропорт размещены в гостинице "Азимут". Причину задержки рейса в пресс-службе не уточнили. Транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам.