Колумбия создаст центры помощи мигрантам из Латинской Америки, желающим попасть в США

Первый центр уже начал свою работу в городе Медельин

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. Колумбия и США достигли соглашения по созданию миграционных центров для людей с Кубы, из Гаити и Венесуэлы, ищущих убежища и стремящихся попасть в Соединенные Штаты. Об этом сообщило колумбийское министерство иностранных дел.

"Власти Колумбии, проконсультировавшись с муниципальными органами, приняли решение открыть три миграционных центра в колумбийских городах Соача, Медельин и Кали. Первый центр уже начал свою работу в городе Медельин 1 августа", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эти пункты будут находиться в помещениях органов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции. Там будет производиться обработка документов мигрантов, после чего будет принято решение о возможности их переезда в США. Подать заявки сможет только тот, кто докажет, что находится в Колумбии легально.

Хотя граждане Колумбии не смогут обращаться в эти центры, власти двух стран решили, что будут работать над расширением юридических возможностей для колумбийцев путешествовать, учиться, жить и работать в Соединенных Штатах.

Эта инициатива стала частью реформ, проводимых президентом США Джо Байденом, для решения проблемы притока нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Весной американские власти заявляли о намерении организовать миграционные центры в ряде стран Латинской Америки, в частности, в Гватемале и Эквадоре. Одной из задач региональных пунктов по обработке данных стало сокращение миграционных потоков на границе США и Мексики, поскольку власти упразднили правила, по которым с 2020 года разрешалось в ускоренном порядке высылать мигрантов из-за пандемии коронавируса без предварительной обработки их документов и ходатайств о предоставлении убежища, уточняет телеканал CBS.