Между станциями Дегунино и Бескудниково МЦД-1 установят шумозащитный экран

Ограждение позволит снизить уровень шума и защитить расположенные рядом дома от пыли и грязи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Работы по установке шумозащитного экрана между станциями Дегунино и Бескудниково первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) начались в Москве. Ограждение будет способствовать снижению уровня шума и защите расположенных рядом домов от пыли и грязи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Специалисты начали работы по устройству шумозащитного экрана между станциями Дегунино и Бескудниково первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Это позволит сделать условия проживания в домах, расположенных вдоль Керамического проезда, комфортнее. Установка ограждений поможет не только снизить уровень шума, но и защитить квартиры от пыли и грязи. Сейчас специалисты готовят площадку для начала основных работ: с территории вывозят накопившийся мусор и выравнивают землю для устройства фундамента. Шумозащитный экран длиной 1 285 м и высотой 4,5 м установят на месте снесенных гаражей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что также приведут в порядок всю территорию на месте снесенных гаражей. Здесь организуют парковку и площадку для выгула и дрессировки собак. Кроме того, воздушные линии электропередачи уберут в кабельную канализацию. Чтобы избежать подтоплений, проложат 470 м дополнительной ливневой системы.

В материале отмечается, что на месте проводимых работ проложат новые тротуары площадью более 5,4 тыс. кв. м. Их отделят от проезжей части бордюрами. Также установят скамейки и урны, разобьют газон, высадят деревья и кустарники.

Основные работы по монтажу шумозащитного ограждения планируется выполнить до конца года.