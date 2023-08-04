4 августа, 06:33

В Москве поступили в продажу билеты "Единый", посвященные форуму "Армия-2023"

Также в метро города выпустили посвященные мероприятию карты "Тройка"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тематические проездные билеты "Единый" и транспортные карты "Тройка", посвященные международному военно-техническому форуму "Армия-2023", поступили в продажу в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы вместе с Министерством обороны РФ выпустили тематические билеты "Единый" на 1 и 2 поездки, а еще карты "Тройка". Они посвящены международному военно-техническому форуму "Армия-2023", который в этом году пройдет с 14 по 20 августа на площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что купить тематический "Единый" можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, а "Тройку" - только в кассах станций Кольцевой линии. Тираж ограничен. 

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