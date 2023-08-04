На Чукотке фестиваль "Берингов пролив" собрал спортсменов из семи арктических регионов

Спортивная программа мероприятия состоит из соревнований среди представителей коренных народов севера Чукотки

ТАСС, 4 августа. Международный фестиваль "Берингов пролив", в рамках которого пройдут Берингийские игры коренных народов Арктики, собрал в Анадыре спортсменов из семи арктических регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

"В Анадыре стартовал международный фестиваль "Берингов пролив". Прибыли участники спортивного фестиваля коренных народов Арктики "Берингийские игры". Сегодня спортсмены пройдут комиссию по допуску, опробуют спортивный инвентарь. Также пройдут заседание судейской коллегии и жеребьевка участников. Всего в округ прибыло 28 спортсменов из 7 арктических регионов, еще 4 участника представят Чукотских автономный округ", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что 5 августа состоится открытие деловой части программы - Арктического форума путешественников. В ходе пленарной сессии российские эксперты в сфере туризма расскажут о национальной идее освоения Арктики, а также об адаптации туристических продуктов под сезонность. Также обсудят, как прививать бережное отношение новому поколению к арктическим регионам.

"Кроме того, организаторы фестиваля запланировали специальный ознакомительный тур для профессионалов туристической отрасли. Его целью станет непосредственное знакомство операторов и агентов, занимающихся продажей туристических продуктов в сегменте экстремального и экспедиционного туризма, с существующим предложением региона и его туроператоров", - добавил представитель пресс-службы.

Спортивная программа фестиваля включает в себя соревнования среди представителей коренных народов севера Чукотки. На них определят сильнейших в северных дисциплинах, среди которых тройной прыжок, аляскинский удар, прыжок с колен, высокий удар одной ногой, удар двумя ногами, перетягивание ленты головой, перетягивание палки. Также в дни фестиваля в Чукотском районе округа состоится регата морских охотников "Берингия-2022" - командные гонки на традиционных чукотских байдарах. Из-за погодных условий перенесли сроки проведения регаты на 12 и 13 августа.