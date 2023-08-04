На конкурсе "Покажи Москву!" с 2020 года представили более 1 тыс. авторских экскурсий

Главное условие конкурса - подготовить интересный сценарий экскурсии по одному или нескольким районам города

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. экскурсий представили участники конкурса авторских маршрутов "Покажи Москву!" за четыре года его существования, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"У конкурса несколько задач, включая популяризацию профессии гида и знакомство горожан с историей и достопримечательностями районов Москвы. С 2020 года количество подготовленных участниками маршрутов превысило 1,1 тыс.", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе столичного комитета по туризму, к участию в конкурсе приглашают всех - как профессионалов, так и просто активных жителей, ограничений по возрасту нет. Главное условие - подготовить интересный сценарий экскурсии по одному или нескольким районам города.

В этом году москвичам предложили пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Жители столицы прислали около 300 заявок. Семь победителей выбрали на голосовании в проекте "Активный гражданин", еще 10 определило жюри. Их проекты уже размещены в онлайн-журнале Russpass. Среди них не только пешие, но и автобусные, трамвайные экскурсии.