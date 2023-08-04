В Москве откроется крупнейший в России автомобильно-дорожный колледж

В учебном комплексе будут ежегодно обучаться более 5 тыс. студентов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Многофункциональный учебный комплекс по подготовке профессиональных кадров для транспортной отрасли откроется в сентябре на базе Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В новом многофункциональном учебном комплексе будут обучаться более 5 тыс. студентов ежегодно. В колледже создана база для всестороннего развития и обучения: 8 учебных корпусов, 20 производственных площадок для отработки практических навыков, модернизированных и оснащенных в соответствии со всеми современными требованиями отрасли. Новый колледж откроет свои двери 1 сентября. В этом году мы на 20% увеличили контрольные цифры приёма по 150 востребованным рабочим профессиям и специальностям, в том числе и в автомобильной сфере", - сказала Ракова.

Она пояснила, что новый учебный комплекс откроется на базе Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева, где будет проходить подготовка профессиональных кадров для транспортной отрасли города. Это стало возможным благодаря объединению двух ведущих образовательных учреждений столицы - Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева и Колледжа автомобильного транспорта № 9.

К началу учебного года в колледже откроют лабораторию по ремонту и обслуживанию электромобилей. Студенты будут проводить диагностику электродвигателей и устранять неисправности. Кроме того, в учреждении обновят шиномонтажную мастерскую и оборудуют специальный покрасочный цех. У обучающихся появится возможность приобретать дополнительные компетенции сразу по нескольким профессиям и выпускаться востребованными мультиспециалистами.

По словам Раковой, свыше 160 работодателей-партнеров предоставят учащимся возможности для прохождения практики и совершенствования профессиональных навыков в крупнейших компаниях автомобильной отрасли Москвы уже с первого курса обучения. Студенты смогут совмещать работу и учебу, а после выпуска продолжат профессиональный путь на выбранном предприятии.